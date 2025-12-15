Grande successo per Federico Cannas e il suo team al primo Rally Città di Cagliari, una manifestazione alla sua edizione inaugurale che ha saputo distinguersi per un percorso tecnico e spettacolare, impreziosito dalla partecipazione di numerosi equipaggi e da una splendida cornice di pubblico.

La gara si è articolata su sei prove speciali cronometrate, tra le quali hanno spiccato la suggestiva Super Prova Speciale di Monte Urpinu, nel cuore di Cagliari, e la tecnica e veloce prova “Gigi Olivari”, disputata tra diversi comuni della provincia.

Federico Cannas, in gara con il navigatore Mario Pirroni della Scuderia Sardegna Racing Team, a bordo di una Mini Cooper S, ha conquistato il primo posto nella categoria Racing Start Plus, chiudendo inoltre 34° nella classifica assoluta.

«È una bellissima iniziativa – ha commentato Cannas –. Per me è stata la prima volta che ho corso un rally su strada con la mia macchina ed è stato un esordio davvero positivo. L’auto è andata alla grande, tutto lo staff ha svolto un lavoro eccellente e il copilota mi ha supportato permettendomi di spingere al massimo. Per il futuro ho deciso di proseguire con i rally su strada. Ringrazio gli sponsor, tutto lo staff meccanico e il mio copilota per avermi permesso di raggiungere questo prestigioso risultato».

Cannas arriva dal mondo delle competizioni di fuoristrada estremo: lo scorso aprile, all’Artugna Race 2025, il pilota castiadese aveva infatti conquistato il primo posto nella categoria Entry Level, confermando il suo talento anche in discipline diverse dal rally su asfalto.

