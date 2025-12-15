Piccoli campioni sardi crescono. E vincono importanti trofei. Un risultato straordinario quello ottenuto da cinque giovanissimi calciatori del Sant’Antonio Calcio, che hanno conquistato col Team Italia Under 11 la Copa las Américas al termine dell’omonimo prestigioso torneo internazionale disputato nella Repubblica Dominicana e organizzato dalla Barça Academy.

Sul tetto del mondo Marco Leon Balata, Giovanni Castelli, Sebastiano Doneddu, Mattia Pittorru e Daniele Sanna: sono loro i cinque atleti che hanno portato in alto il nome della loro società e del calcio sardo partecipando alla manifestazione con la selezione italiana, che dopo aver superato in semifinale il Barcellona ha trionfato in finale contro il Messico.

In un contesto internazionale di altissimo livello, i cinque isolani hanno saputo distinguersi per qualità tecniche ma anche per maturità, rispetto e capacità di affrontare ogni partita con coraggio e personalità, portando a termine un percorso impeccabile che li ha visti superare squadre provenienti da tutto il mondo, dimostrando talento, determinazione e uno straordinario spirito di squadra.

La vittoria finale rappresenta il coronamento di un’esperienza sportiva e umana unica, resa ancora più significativa dal prestigio dell’organizzazione firmata Barça Academy. Un successo che va oltre il risultato sportivo, confermando il valore del lavoro svolto dal settore giovanile del Sant’Antonio Calcio, dell’impegno quotidiano di allenatori, famiglie e dirigenti e della forza educativa dello sport, capace di formare prima gli uomini e, poi, i calciatori.

© Riproduzione riservata