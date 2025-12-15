Bilancio non positivo per le oristanesi impegnate lo scorso weekend nella 15sima giornata di andata del torneo di Promozione regionale di calcio. Arriva infatti solo una vittoria, con 5 sconfitte e un pareggio.

Nel girone A, apertura dedicata al Terralba F. Bellu che riscatta le due sconfitte subite nelle ultime settimane battendo tra le mura di casa, per 4-0, la capolista Guspini. L’undici allenato da Daniele Porcu mette in campo una prestazione attenta, equilibrata e di grande sostanza, sbloccando la situazione in avvio, con una pregevole punizione mancina di Lasi, al 7’. Sempre nel primo tempo, al 27’, raddoppia Concu, con un bel destro sul secondo palo. Nel corso della prima frazione, al 37’, gli ospiti rimangono anche in 10 per l’espulsione di Zedda, per doppia ammonizione. Nella ripresa chiude i conti la coppia di bomber: Sanna al 7’ con una bella progressione e Piras al 16’ mettendo in rete una ribattuta corta di Fortuna. Con i 3 punti conquistati, il Terralba è sempre quarto in classifica, ma -3 dalla vetta (occupata da Castiadas e Guspini) e a -1 dal terzo posto occupato dalla Villacidrese. Villacidrese che si è imposta nella sfida contro l’Arborea per 3-2. Gara combattuta, con gli ospiti che passano in vantaggio per primi con Marco Atzeni; sempre nel primo tempo arriva prima il pareggio di Muscas, poi il vantaggio locale di Mereu e ancora il 2-2 di Pibiri prima dell’intervallo. In avvio di ripresa è Cappai a firmare il gol del 3-2 che vale la vittoria dei padroni di casa. Sconfitta che fa scivolare la formazione allenata da Nicola Battolu fuori dalla zona playoff. Quinto posto, l’ultimo che vale i playoff, conquistato dal Vecchio Borgo Sant’Elia, reduce dalla vittoria per 4-1 contro il Samugheo. Ospiti che passano in avvio di gara grazie ad un’autorete; a fine primo tempo arriva il pareggio. Nella ripresa i padroni di casa prima segnano il 2-1 poi chiudono la gara negli ultimi minuti. Trasferta cagliaritana negativa anche per la Freccia Parte Montis, sconfitto 2-0 contro l’Atletico Cagliari. La compagine mogorese scivola così in penultima posizione, scavalcata dal Tonara. Infine, pareggio per 2-2 tra Tharros e Cannonau Jerzu. Oristanesi che vanno avanti di due reti nel corso del primo tempo: prima Pitzalis al 30’, poi Gianoli al 41’ firmano il doppio vantaggio Prima dell’intervallo gli ospiti accorciano con Mattia Serra, al 44’. Nella ripresa la seconda rete dello Jerzu, al 32’, con Roberto Serra.

Nel girone B doppia sconfitta per Bosa e Ghilarza. I bosani, che pagavano qualche assenza, cadono tra le mura di casa contro l’Arzachena per 1-4 e incassano la nona sconfitta stagionale. Il Ghilarza, invece, cade a Li Punti 3-1. Padroni di casa che con i 3 punti superano in classifica l’undici ghilarzese, scivolato al terz’ultimo posto.

