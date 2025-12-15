Prima giornata di ritorno del torneo di Serie B Femminile di basket ricca di contenuti quella disputata lo scorso weekend. Il successo della Mercede Alghero e la contemporanea sconfitta dell’Astro Cagliari, regala il primo deciso tentativo di fuga stagionale.

La fuga. Le algheresi si impongono per 72-74 sul parquet della Fenix Sassari, dopo un tempo supplementare, e proseguono da imbattute la loro corsa in testa alla classifica. Nel corso della sfida in terra sassarese, il quintetto allenato da Manuela Monticelli comanda il punteggio nei primi 30’, con un massimo vantaggio di 8 punti all’intervallo (24-32 al 20’). Dopo il 41-45 di fine terza frazione, le sassaresi hanno una reazione e si rifanno sotto, fino al 61 pari del 40’. Nei 5’ di over-time la Mercede allunga nuovamente nei primi minuti (66-71 al 43’) e gestisce nelle fasi conclusive. Alla Fenix non bastano i 23 punti firmati da Martellini per portare a casa la vittoria. Algheresi che approfittano dello stop dell’Astro, sconfitto a Selargius dal San Salvatore per 58-43. Dopo il sostanziale equilibrio dei primi 20’ (26-24 all’intervallo), le padrone di casa allungano sul +10 nel corso del terzo quarto (49-39 al 30’). Allungo che si perfeziona negli ultimi 10’, fino al +15 finale. Miglior realizzatrice della gara è Ingenito, del San Salvatore, con 24 punti.

Le altre. Vince l’Antonianum Quartu, che così aggancia l’Astro in seconda posizione, contro Elmas, per 62-52. Quartesi che comandano sin dalle prime battute (16-8 al 10’ e 32-24 al 20’). L’allungo decisivo, però, arriva nel terzo quarto, fino al +21 (53-32 del 30’). Negli ultimi 10’ la compagine di casa gestisce la situazione, chiudendo sul +10 del 40’. Nelle fila dell’Antonianum è Pacilio la migliore, con 14 punti. Bella vittoria esterna quella del Su Planu, sul campo della Pallacanestro Nuoro, per 46-76. Ospiti avanti al 20’ (28-33); nel terzo quarto, poi, la formazione ospite accumula un vantaggio sul +23 del 30’ (34-57). Nel finale il divario aumenta ulteriormente, fino al 46-76 finale. Top scorer dell’incontro è Podda, del Su Planu, con 19 punti.

© Riproduzione riservata