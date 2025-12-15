Olimpia e Nuoro balzano in vetta alla Serie C UnicaI risultati della prima giornata di ritorno
La prima giornata del girone di ritorno della Serie C regionale scorre senza scossoni al vertice. Con Calasetta a riposo, le due capolista non falliscono l’appuntamento: l’Olimpia Cagliari supera l’Antonianum davanti al proprio pubblico, mentre la Sirius Nuoro passa con autorità sul parquet di Ozieri, confermando le sue ambizioni.
In coda alla classifica sorride la Ferrini Pisano Arredamenti, che fa suo lo scontro diretto salvezza contro la Scuola Basket Carbonia. Il successo consente ai cagliaritani di lasciare l’ultimo posto proprio ai minerari. Colpo esterno anche per la Polisportiva Dinamo Sassari, vittoriosa nel derby contro l’Aurea, mentre non basta una prestazione monstre di Luca Sanna (32 punti) al Sant’Orsola per evitare la sconfitta interna contro la Torres.
Demones Ozieri - Sirius Pallacanestro Nuoro 70-103
Parziali: 18-26; 23-26; 20-29; 9-22
Ozieri: Serra 18, G. Monaco 17, Vasselli 14, Cordedda 6, Polo 4, S. Monaco 4, Casu 3, Carletti 2, Fara 2.
Nuoro: V. Radakovic 22, Canu 18, Doglio 19, Galantino 16, Piredda 15, D. Radakovic 3, Assui 4, Loddo 4, Puddu 2.
Fisiokons Aurea Sassari - Polisportiva Dinamo Sassari 65-75
Parziali: 22-17; 11-10; 18-26; 14-22
Aurea Sassari: G. Langiu 18, Sanciu 11, Desole 10, Matta 9, Fumanti 9, L. Langiu 6, Usai 2.
Dinamo Sassari: Meschini 19, Cipriano 19, Cecchini 18, Re 14, Moscaritolo 3, Brunu 2.
Sant’Orsola Sassari - Sef Torres 78-88
Parziali: 18-22; 24-24; 15-20; 21-22
Sant’Orsola: Sanna 32, Aroni 10, Gueye 9, Raffo 8, Peruzzi 8, Casu 7, Murru 4.
Torres: D’Elia 27, E. Pitirra 18, Pompianu 15, Casula 12, Dell’Erba 9, Barabino 4, Perino 3.
Olimpia Cagliari - Basket Antonianum 70-49
Parziali: 14-11; 21-11; 17-16; 18-11
Olimpia: Serra 14, Sanna 14, Cossu 13, Corsi 7, Chessa 6, Gelsi 5, Terrosu 4, Scanu 4, Onnis 2, Pala 1.
Antonianum: Jordan 15, R. Mattana 8, Malpede 8, Locci 5, Medda 4, Neri 3, A. Mattana 2, Tiragallo 2, Cogoni 1, Pirisi 1.