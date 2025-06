Cinque giorni di sport, mare e amicizia apprezzati soprattutto dagli ospiti stranieri. Entusiasmo e grande partecipazione per la nuova edizione del Fencing & Sea Camp – Fioretto e Spada, che si è tenuta a Sassari.

Protagonisti atlete e atleti provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da Spagna, Svezia, Belgio, Egitto, Francia, Germania e Ucraina. Un appuntamento internazionale che ha unito sport e territorio, creando un’occasione unica di crescita tecnica, confronto e condivisione per schermidori di tutte le età e livelli.

Durante il giorno, i partecipanti hanno potuto scoprire le meraviglie del nord Sardegna, con escursioni e momenti di relax in alcune delle spiagge più belle e rinomate del Mediterraneo. La sera, il gruppo si ritrovava presso il Palascherma di Sassari, trasformato per l’occasione in un vivace punto di incontro tra culture, lingue e stili schermistici, per intense sessioni di allenamento e assalti sotto la guida di uno staff tecnico d’eccezione.

A dirigere le attività sul campo sono stati i maestri Pilar Delgado, Roberto Di Matteo, Francesca Zurlo, Maurizio Vatta, Gianfranco Masia, Giovanni De Bernardi e Giulia Pianca, che hanno lavorato con passione e competenza per offrire un’esperienza formativa completa e stimolante.

Hanno preso parte al camp anche numerosi atleti sardi, in rappresentanza delle principali realtà schermistiche dell’isola: Circolo Schermistico Sassarese, Accademia d’Armi Athos, Club Scherma Cagliari e CUS Cagliari, contribuendo con entusiasmo all’atmosfera di scambio e collaborazione che ha caratterizzato ogni giornata del camp.

