Via in Sardegna all'attività regionale delle corse a ostacoli. Si è iniziato a Stintino con la prima gara a ostacoli del 2024 dedicata ai giovani dai 5 ai 14 anni, che apre il nuovo circuito regionale di Msp Sardegna interamente dedicato ai più giovani.

La gara organizzata da Ocr Virginia ha visto alla partenza 70 giovani, che si son misurati in una gara a ostacoli divertentissima, con ostacoli idonei alle diverse età dei ragazzi.

Entusiasta l'organizzatore Bruno Fresu: «Per il primo anno con Msp abbiamo creato un circuito regionale tutto giovanile, l'inizio è stato dei migliori, abbiamo tracciato una strada importante per questo sport e per il suo futuro, ringraziando il sostegno data da Antonella Mariani e da tutto il Comune di Stintino».

Il presidente del Msp Sardegna Alberto Borsetti, sempre in prima linea per promuovere le corse a ostacoli nell'Isola, mostra soddisfazione, per il lavoro fatto dallo staff di Ocr Virginia. «Con Msp puntiamo a fare crescere i numeri di questo meraviglioso sport, che riteniamo adeguato e stimolante per i più giovani».

La stagione OCR prosegue il 6-7 aprile a Serrenti con la Shark Race, dove oltre la gara giovanile partirà il Campionato Sardo Ocr Msp, dove son attesi numeri da record per la gara campidanese.

