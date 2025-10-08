Anche in questa stagione, pur cambiando girone, lo Sporting Paduledda (Girone F, Seconda Categoria) non soffre di vertigini: bissa la vittoria dell’esordio ed espugna Alghero, salendo in vetta alla classifica, solitario, con 6 punti.

Guardando alle altre squadre galluresi, è il segno "X" a dominare: 1-1 del Laerru sul campo del Tzaramonte, rocambolesco 4-4 della Viddalbese a Ottava, e un altro 1-1 tra Codaruina e Monte Muros. Sconfitta invece per l’Atletico Castelsardo, battuto a Tissi.

Se nel Girone F è una sola squadra a guidare la classifica, nel Girone H la vetta è condivisa: Biasì e Salette sono a punteggio pieno. Il Biasì ha superato in casa il Palau, mentre la Salette ha vinto in trasferta contro il Porto Rotondo.

A due punti dalla coppia di testa troviamo: il Porto San Paolo, che ha espugnato il campo della Budonese; l’Alà, vittorioso in casa contro il Funtanaliras Monti; e il Tavolara, protagonista del big match di giornata, che ha pareggiato 2-2 a Golfo Aranci.

A quota 3 punti: il Funtanaliras (sconfitto ad Alà), il Loiri (vincente in casa contro il Porto Cervo), il Trinità (che ha superato il Siniscola 2010) e il Palau, che aveva vinto all’esordio.

Un solo punto per Porto Cervo, Porto Rotondo e Golfo Aranci. Ancora a secco di punti, invece, Siniscola 2010 e Budonese.

