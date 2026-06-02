Ha rifilato un sonante 5-0 alla squadra dell’Arzachena nella finalissima di domenica scorsa a Codrongianos e la Sos Paris di Seneghe si è laureata campione regionale di calcio a 5 Amatori CSI.

La squadra seneghese chiude con un trionfo una stagione esaltante, che l’ha vista primeggiare prima nel campionato provinciale di Oristano, poi vincere con due convincenti prestazioni (semifinale e finale) il torneo regionale, dove ha sfidato le squadre Arzachena, Tergu e Forum Traiani.

Grande soddisfazione dei calciatori, della dirigenza e tanto lustro donato al paese montiferrino: «non poteva che concludersi nel migliore dei modi questa fantastica stagione che ha riportato la Sos Paris sulla cresta dell’onda, una stagione che ha fatto passare tante belle giornate alla nostra comunità seneghese», spiega il presidente Alessandro Fais.

Dopo la vittoria è tempo di ringraziamenti da parte del presidente e di tutte le componenti del club per «tutte le persone che ci hanno sostenuto per l’intera stagione, a partire dal gruppo "Storditi", il nostro sesto uomo. Speriamo sia la prima di tante soddisfazioni che questa famiglia riesca a togliersi», aggiunge Fais.

Vittoria con una dedica speciale, all’amico Denis Cubeddu, «un fratello che ci ha lasciato troppo presto; sappiamo che sei orgoglioso di noi. Questa vittoria è tutta per te Denis, ci manchi».

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