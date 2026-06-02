La vittoria
02 giugno 2026 alle 15:04
Tennis, Lorenzo Carboni si qualifica a PerugiaIl tennista algherese approda nel main draw dell'Atp Challenger125
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Lorenzo Carboni super le qualificazioni dell'Atp Challenger 125 di Perugia.
Il tennista algherese (numero 418 della classifica mondiale) ha superato con un doppio 6-4 nel turno decisivo l'olandese Jelle Sels (10 del tabellone cadetto e 450 al mondo).
All'esordio nel main draw degli Internazionali di Tennis Città di Perugia-Gima Tennis Cup (montepremi 203.900 dollari), Carboni sfiderà lo spagnolo Roberto Carballes Baena (203 Atp, ma numero 49 tre anni fa).
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