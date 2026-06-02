Ormai agli sgoccioli anche il torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud è ufficiale il nome della seconda finalista; al Nord, invece, la Mercede Alghero si aggiudica il titolo al termine di una Final Four intensa ed emozionante.

Sud. Sarà il CUS Cagliari a giocarsi la vittoria finale contro il Serramanna. La compagine universitaria, infatti, si impone nella “bella”, disputata nella serata di ieri, contro il Condor Monserrato, per 47-40. Si chiude così una serie combattuta, dove è sempre stato decisivo il fattore campo (63-49 gara 1 e 58-54 gara 2). Serramanna, invece, aveva chiuso la pratica di semifinale battendo l’Azzurra in due partite (73-58 gara 1 e 58-59 gara 2). Il prossimo weekend il via alla finalissima, sempre al meglio delle 3 gare. La compagine del Medio Campidano partirà con il vantaggio dell’eventuale gara 3 in casa, grazie al primo posto conquistato al termine della regular season. Il CUS Cagliari, invece, ha chiuso la stagione regolare al secondo posto. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati le date e gli orari delle sfide.

Nord. È la Mercede Alghero a imporsi nella Final Four giocata a Sorso lo scorso weekend. Per gli algheresi arriva così la vittoria del campionato e il diritto a partecipare alla prossima Divisione Regionale 1. Una due giorni di partite che hanno regalato grande entusiasmo agli appassionati. Il sabato le semifinali. Nella prima, gli algheresi avevano ribaltato il pronostico della vigilia battendo la Masters Sassari per 86-77 (nella prima fase i sassaresi erano arrivati secondi, la Mercede terza), mentre nella seconda i padroni di casa del Sennori si erano imposti contro l’Olimpia Olbia per 74-59. Nella finalissima di domenica, combattuta ed equilibrata, la Mercede è riuscita ad avere la meglio per 68-66. Mercede che, dunque, chiude la lunga stagione con il successo finale. Squadra cresciuta con il passare dei mesi: dopo la prima fase chiusa in terza posizione nel girone A; la Mercede si piazzata prima del secondo girone, valevole per la griglia playoff, mentre nella fase a eliminazione diretta, per decretare le quattro finaliste, aveva eliminato la S. Elene in gara 3 dei quarti di finale.

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