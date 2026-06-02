La Costa Orientale Sarda ripartirà da Francesco Loi. Dopo l’ottima stagione conclusa con il nono posto nel girone G di Serie D, la società è pronta a confermare il tecnico che ha guidato la squadra a una salvezza tranquilla e a un campionato ricco di indicazioni positive. «Il bilancio è molto positivo», spiega il segretario Franco Palleschi. «Rispetto alla stagione precedente il rendimento è stato nettamente migliore. Con i risultati della prima squadra, rende orgogliosi la crescita dei giovani e lo spazio che sono riusciti a conquistarsi. Una stagione straordinaria. Le squadre giovanili sono ancora impregnate in vari tornei».

Un aspetto che rappresenta uno dei risultati più importanti dell’annata appena conclusa. Nell’ultima giornata hanno esordito Davide Loi, classe 2010, autore anche di una rete alla prima presenza, e Nicolas Massoni, classe 2008, che ha servito l’assist per il gol del compagno. Segnali incoraggianti per una società che continua a investire sul vivaio e sulla valorizzazione dei talenti del territorio.

La Cos ha mantenuto la categoria senza correre particolari rischi, mostrando identità e spirito di gruppo. Un percorso che consolida la presenza del club in Serie D e pone basi solide per il futuro.

In vista del prossimo campionato quasi tutto lo staff sarà confermato. Possibili novità potrebbero riguardare la rosa, anche se la società può già contare su alcuni punti fermi. Tra gli elementi più esperti sotto contratto fino al 2027 figurano Andrea Feola e Andrea Demontis.

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