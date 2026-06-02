L’Atletico Uri (Eccellenza) rafforza la propria struttura dirigenziale e annuncia l’ingresso di Sebastian Puddu nel ruolo di Direttore Sportivo. Una scelta che conferma la volontà del club giallorosso di proseguire nel proprio percorso di crescita affidandosi a una figura di comprovata esperienza e profonda conoscenza del calcio sardo.

Puddu porta con sé un bagaglio professionale costruito nel corso degli anni all’interno di realtà importanti del panorama isolano, tra cui Carbonia, Muravera e Costa Orientale Sarda. Un percorso che gli ha consentito di maturare competenze tecniche, organizzative e relazionali fondamentali per la gestione e la programmazione sportiva di una società ambiziosa.

Nel corso della sua carriera, il nuovo Direttore Sportivo si è distinto per le sue qualità umane e professionali, contribuendo alla realizzazione di progetti sportivi solidi e competitivi e dimostrando capacità nella costruzione di organici in grado di raggiungere risultati significativi.

L’arrivo di Sebastian Puddu rappresenta un tassello importante per il futuro dell’Atletico Uri, che punta a consolidare il proprio progetto sportivo e a guardare con fiducia alle prossime sfide.

La società giallorossa ha accolto con entusiasmo il nuovo dirigente, rivolgendogli un caloroso benvenuto e augurandogli buon lavoro per questa nuova avventura all’interno della famiglia Atletico Uri.

© Riproduzione riservata