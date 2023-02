La SoloWomenRun, tra le corse rosa più partecipate d’Italia, domenica 5 marzo tornerà a colorare le vie del centro di Cagliari. Dopo la travolgente edizione 2019, ci sono stati tre lunghi anni di pausa forzata causa Covid, ma adesso è ora di ricominciare e la risposta delle iscritte non si è fatta attendere. La soglia di diecimila partecipanti è già stata superata e l’organizzazione, col supporto degli sponsor, ha alzato l’asticella fino a quota dodicimila.

Come di consueto, si potrà scegliere tra la Open, cinque chilometri non competitiva percorribile da tutte le iscritte che partirà alle 9.30, e la Challenge, dieci chilometri agonistica, che scatterà alle 10.45 e prevederà due giri sul percorso della Open. Partenza e arrivo alla Fiera di Cagliari, da cui il serpentone rosa si dirigerà verso viale Poetto e farà poi inversione, all’altezza di via Monte Mixi, per tornare ai piedi della scalinata della Basilica di Bonaria. Poi viale Cimitero, via San Lucifero e, dopo aver costeggiato la Basilica di San Saturnino e il Parco delle Rimembranze, percorrerà un tratto di via Sonnino, in discesa, fino a raggiungere viale Diaz e l’ingresso della Fiera di piazza Marco Polo.

La SoloWomenRun continuerà ad avere una valenza sociale, anche quest’anno parte del ricavato verrà dato in beneficenza alle tre migliori (per iscritti e valenza del progetto) associazioni del territorio per supportare i progetti solidali. Sarà possibile perfezionare le iscrizioni online su solowomenrun.it o presso Deriu Sport, al centro Commerciale “I Mulini”.

