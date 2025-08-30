Solidarietà, la Lanteri Sassari unita con l'Avis per la donazione di sangueUn’iniziativa voluta dal presidente della società, Michele Azara, che la squadra ha condiviso
Sport e solidarietà oggi a Sassari in via Torralba. La Polisportiva Lanteri ha dedicato la giornata odierna alla donazione di sangue in sinergia con l’Avis, in un’iniziativa voluta dal presidente della società, Michele Azara, e da tutto il direttivo.
Stamattina alle 9 sono stati i ragazzi della prima squadra insieme allo staff della rosa – in tutto 30 persone – guidati dall’allenatore Luca Rusani, a presentarsi per primi nell’autoemoteca. «Un piccolo gesto può cambiare una vita. La donazione del sangue è un atto semplice ma potente, capace di fare la differenza», il commento della società.
A rendere possibile l’evento, con l’Avis provinciale Sassari, il coordinatore Avis comunale Serafino Dettori, la dottoressa Sabrina Muredda e il dottor Pietro Carboni.