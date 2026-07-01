Si sono chiusi all'Uta Skatepark i Campionati Regionali di Skateboard specialità street, con un doppio verdetto che ha incoronato i colori di Only Skate Park protagonisti assoluti della giornata. La manifestazione, organizzata dalla locale Only Skate Park ASD con il patrocinio del Comune di Uta, ha radunato i migliori rider dell'isola in due finali combattute e ricche di spettacolo.

Finale 1: Pazzali batte Calabrò per soli 0.7 punti

Un margine minimo ha deciso la prima finale. Iván Pazzali di Only Skate Park ha conquistato il gradino più alto del podio con il punteggio di 6.13, precedendo di soli 0.7 punti Alberto Calabrò di Zalu's Skate School, secondo con 5.43. A completare il podio Emanuele Bacchetta, anch'egli di Zalu's Skate School, con 5.30. Quarto Roberto Cesàro a 4.40, quinto Enea Spano di Weak Alghero con 3.00.

Finale 2: Mudu si impone su Veloci in un duello all'ultimo punto

La seconda finale ha regalato punteggi più alti e una battaglia serrata fino all'ultimo run. Alessandro Mudu di Only Skate Park ha vinto con 8.50, staccando di soli 0.5 il rivale Davide Veloci di Zalu's Skate School, secondo a 8.00. Sul podio anche Samuele Tronci di Only Skate Park con 6.23. Quarto Michele Deidda a 6.07 e quinto Roberto Ilario Massa con 5.30, entrambi portacolori di Only Skate Park.

Il bilancio: Only Skate Park padrona, bene anche Zalu's e Weak Alghero

Il club di casa firma un dominio netto: 2 vittorie su 2 e 4 atleti piazzati nei primi cinque di entrambe le finali. Zalu's Skate School risponde con tre atleti sul podio complessivo, confermando la propria solidità tecnica. Presente in finale anche Weak Alghero, segnale che il movimento cresce su tutto il territorio regionale.

Soddisfatto Lello Cocco, consigliere regionale della Federazione e delegato allo skateboarding: «Esprimo la mia soddisfazione per l'alta partecipazione e per i risultati di qualità ottenuti. Uta ha ospitato una gara ben organizzata, con un livello tecnico alto e tanti giovani in gara. Vedere rider di Only Skate Park, Zalu's Skate School e Weak Alghero contendersi il podio significa che il movimento sta crescendo in tutta la Sardegna. Continueremo a lavorare per dare più spazi e più competizioni ai nostri atleti».

I Regionali street 2026 si chiudono con un verdetto positivo: partecipazione in aumento, punteggi in crescita e un movimento regionale sempre più vivo.

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