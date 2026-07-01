Nuova conferma in casa Gonnosfanadiga: Filippo Uccheddu farà parte della rosa biancoverde anche per la stagione 2026-2027. Titolarissimo nell'annata appena terminata, l'estremo difensore classe 1998 è pronto a dare il suo contributo alla causa. Nella rosa del Gonnosfanadiga dal 2020 (intervallata solo da un'esperienza al Guspini a cavallo tra il 2023 e il 2024), Filippo Uccheddu è stato provvidenziale in diverse partite della scorsa stagione con alcuni interventi importanti.

Sul tema, la società scrive sui social: «I nostri pali sono in ottime mani! L'USD Gonnosfanadiga si tiene stretto il suo guardiano: Filippo Uccheddu, portiere classe 1998, difenderà la nostra porta anche per la stagione 2026/2027! La sua conferma è una scelta di puro e autentico attaccamento alla maglia e al suo paese: ha scelto di continuare a volare tra i pali per proteggere la squadra della sua gente. Pronto a guidare la difesa e a sbarrare la strada agli avversari con i suoi riflessi e la sua sicurezza. Forza Filippo! Continua a difendere i nostri colori!».

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