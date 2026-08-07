Prime novità nei tornei cestistici regionali. In particolare, arrivano le ufficialità in casa San Sperate e Santa Croce Olbia, formazioni che prenderanno parte al prossimo campionato di Divisione Regionale 1. A San Sperate, dopo l’addio di Jean Patrick Sorrentino (rimarrà comunque in società alla guida dell’Under 13 maschile), il coach della prima squadra sarà Danilo Magiera (si occuperà anche dell’Under 19). Nella scorsa stagione Magiera è stato assistente dello stesso Sorrentino e nel suo curriculum vanta esperienze nei massimi tornei regionali maschili e femminili (tra le formazioni allenate Calasetta, Jolly Dolianova, Olimpia Cagliari e Spirito Sportivo). Il San Sperate conferma anche Marcello Cominu nel ruolo di Direttore tecnico e preparatore atletico.

In casa Santa Croce, invece, si parte dalle conferme di Salvatore Franzini, nel ruolo di capo allenatore della prima squadra, e Alessandro Moledda, Tommaso Fresu, Michele Cocco e Alberto Coro, in campo. Tra i volti nuovi in gialloblu, figurano Juan Poloni (ex Demones Ozieri), Djordje Javtic (ex Arzachena) e Egor Kashura.

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