Portare lo sport e il divertimento nel cuore del paese nella calda e afosa estate sangavinese. Così i volontari della Polisportiva Eleonora d’Arborea si sono inventati un torneo molto partecipato di beach volley che per due settimane ha animato le serate di un’estate sangavinese, povera di eventi.

Le squadre si sono date battaglia nel campo posto nell’ex asilo delle suore di via Foscolo e ogni partita è diventata una festa perché ogni serata i giocatori, parenti e amici si sono fermati per socializzare insieme e per scambiare due chiacchiere. Sul podio al primo posto sono saliti gli atleti della squadra ‘Ghiaccio e Arnica’, in seconda posizione i ‘Beachipiti’ e in terza i ‘Pol bum bum di Arborea’. Inoltre nelclima familiare del torneo è stata importante la partecipazione dell’associazione sportiva ‘Janas’ e dei suoi ragazzi speciali.

La Polisportiva Eleonora d’Arborea vuole dare spazio alle nuove generazioni soprattutto nella pratica della pallavolo, ma non solo. Così ha portato avanti un campo estivo che ha raccolto più di 80 iscrizioni e che ha dato una risposta concreta ai bisogni di tante famiglie in un periodo in cui ancora molti genitori sono impegnati col lavoro e riescono con difficoltà a conciliare i propri impegni con la chiusura delle scuole. Così quest’anno il campo estivo e la rinascita della pallavolo a San Gavino hanno regalato tantissime emozioni e ci sono tanti presupposti per far bene nella prossima stagione sportiva.

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