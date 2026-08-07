Continuità e qualche innesto mirato per l’Aurea Sassari, al lavoro per costruire il roster che affronterà il prossimo campionato di Serie C Unica. Dopo la semifinale raggiunta nella passata stagione da neopromossa, la formazione di coach Basoli riparte da alcuni dei protagonisti dell’ultima annata e aggiunge esperienza con l’arrivo di Nicola Pisano: l’ala di 195 centimetri scende di categoria dopo l’esperienza in Serie B Interregionale con la Klass Sennori.

Tra le certezze ci sarà ancora Aldo Desole. La guardia, uno dei principali riferimenti offensivi dell’Aurea nella scorsa stagione, ha chiuso il campionato con oltre 16 punti di media e rappresenterà nuovamente uno dei punti fermi del roster.

Confermato anche Luis Langiu, ala italo-dominicana che ha accompagnato l’intera scalata della società dalla Divisione Regionale 2 fino alla Serie C. Nella prossima stagione avrà anche i gradi di capitano.

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