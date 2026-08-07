Prendono forma le squadre dell’oristanese che prenderanno parte ai tornei di Promozione e Prima Categoria.

In casa Arborea, per esempio, proseguono le conferme nella rosa che sarà guidata da Maurizio Firinu. Nelle scorse ore, infatti, il sodalizio presieduto da Amerigo Colusso ha ufficializzato il rinnovo del rapporto con tre giocatori già presenti nella scorsa stagione: Marco Atzeni, Cristiano Angioni e Lorenzo Manzato. Atzeni, attaccante di esperienza, sarà ancora una volta uno dei punti di forza del reparto avanzato nell’undici di Firinu. Angioni, centrocampista classe 2007, nonostante la giovane età ha già maturato un ottimo bagaglio di esperienza e dimostrato tutto il suo valore nel secondo torneo regionale. Infine, Manzato, portiere anche lui del 2007, dopo l’approdo a metà della scorsa annata, conferma la sua presenza con la maglia dell’Arborea.

Scendendo di un gradino, nel torneo di Prima Categoria proseguono le presentazioni tra le fila del Santa Giusta. Nelle scorse ore, infatti, il sodalizio lagunare, ha annunciato l’arrivo di Alessio Cuccu, ex Sanverese, e il rientro di Andrea Putzolu. Volti nuovi anche in casa del neo-promosso C.R. Arborea, con l’arrivo di Andrea Atzeni (classe 1997, dalla Monreale) e di Alberto Mureddu (classe 2004, ex Freccia Parte Montis). Nella rosa che sarà guidata da Alessandro Deplano, arrivato anche le conferme, infine, di Giovanni Camedda e Luigi Lungi.

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