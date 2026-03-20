Sinnai si prepara ad accogliere l’undicesima edizione della Motocavalcata del Serpeddì, organizzata dal Motoclub Sa Palestra. L’appuntamento è fissato per domenica 29 marzo, in concomitanza con la Domenica delle Palme, con partenza alle 9 dalla zona industriale del paese.

Si tratta di una motoescursione non agonistica, pensata per valorizzare il territorio e promuovere la conoscenza delle aree naturalistiche tra Sinnai e Burcei. Il percorso, lungo circa 80 chilometri e opportunamente segnalato, sarà aperto a tutti i piloti in regola con il Codice della Strada.

«L’obiettivo è far conoscere e valorizzare i nostri territori attraverso un’esperienza accessibile e condivisa», spiega Cristian Cocco del Motoclub Sa Palestra.

Non solo sport e natura: la manifestazione, riconosciuta dal CONI, dedica attenzione anche alla tradizione enogastronomica locale. A metà percorso è infatti previsto uno spuntino panoramico sul Serpeddi, pensato per offrire ai partecipanti un momento di ristoro immersi nel paesaggio.

Da sempre attento alla tutela ambientale, il Motoclub promuove durante l’anno iniziative di pulizia e salvaguardia del territorio, contribuendo alla sostenibilità dell’evento. Le iscrizioni sono aperte ai possessori di moto e quad e possono essere effettuate tramite la piattaforma MyFMI, sia per i tesserati FMI sia con tessera giornaliera “One Day”.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento agli sponsor e alle numerose associazioni coinvolte, tra cui Masise, VAB Sinnai, Sub Sinnai, Sinnai Soccorso e MTB Sinnai, oltre ai Comuni di Sinnai e Burcei e all’ente Forestas, per il supporto e la collaborazione.

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