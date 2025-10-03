Successo a Sinnai della 23esima edizione della Serpilonga, "Memorial Felice Schirru", competizione di mountain bike valida come sesta e penultima tappa della Sardinia Cup, organizzata dalla MTB Sinnai.

Nella Marathon, con i suoi 60 chilometri e quasi 2000 metri di dislivello positivo, si è imposto Antonio Marongiu (SBS), che ha preceduto Alessio Fois (Arkitano) e Luca Dessì (Karel Sport). Nono posto per Marco Serpi (Arkitano), attuale leader della classifica generale della Sardinia Cup. «Sono soddisfatto della mia prestazione», ha dichiarato Dessì, terzo classificato e vincitore della Sardinia Cup nel 2023, «ho dato il massimo: ho chiuso la gara con i crampi e ho dovuto difendere la terza posizione. Era da tempo che non gareggiavo».

Tra le donne ha dominato Erika Pinna, al vertice anche della classifica generale, seguita da Raffaela Saravo (Olmedo Bikers).

Nella Point to Point (43 chilometri e 1300 metri di dislivello), vittoria di Giovanni Puggioni (Dueppi Cycling), davanti a Filippo Congiu (Nurri-Orroli) e Alessandro Angius (Arkitano). Nella gara femminile si è imposta Sara Murgia (Nurri-Orroli).

Claudio Lecca di MTB Sinnai, nono assoluto e primo nella categoria ELMT, ha commentato: «Una bellissima gara. La salita che porta a Serpeddì è sempre durissima, ma il panorama ripaga la fatica».

Nella short vittoria di Gabriele Scano (Ossidiana), alle sue spalle Edoado Laconi (Sc Cagliari) e Lorenzo Mulas (Nurri-Orroli). Per le ragazze nell’ordine Gaia Caria (Arkitano) e Fiamma Vacca e Eleonora Pitzalis (Nurri-Orroli). Domenica prossima ad Alghero si disputerà l’ultima e decisiva tappa della Sardinia Cup, che assegnerà i titoli finali della competizione. Al termine della gara si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza della sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu e dell'assessore allo Sport Alessio Serra.

«Il successo della manifestazione - commenta la società Mtb Sinnai - è il risultato di un grande lavoro di squadra, della collaborazione tra associazioni e della generosità di chi crede davvero nel valore dello sport e del territorio».

