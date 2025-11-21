Marcatori Promozione: Sanna domina nel girone A, Barboza brilla nel girone BSale in doppia cifra anche Santiago Mateucci (Coghinas)
Non si ferma la corsa al gol di Andrea Sanna, attaccante del Terralba, che consolida la sua posizione nella classifica marcatori del girone A di Promozione. Nella scorsa giornata l’attaccante ha firmato il nono sigillo stagionale, trascinando la sua squadra in vetta alla classifica, ora condivisa con Guspini e Castiadas.
Sanna incrementa così il vantaggio su Angelo Marci (Guspini) e Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia), rimasti fermi a sette reti, raggiunti da Gianluca Reginato (Selargius) e Luca Muscas (Villacidrese). Nell’ultima giornata hanno trovato la via del gol anche Alberto Usai (Selargius) e Marco Gianoli (Tharros), entrambi alla quinta rete stagionale.
Nel girone B, invece, è Diego Barboza dell’Alghero a mettersi in evidenza, firmando l’undicesima rete stagionale e agganciando in seconda posizione Juan Vera Rubio (Macomerese). In vetta resta Domenico Saba con dodici gol. Sale in doppia cifra anche Santiago Mateucci (Coghinas), mentre rimangono fermi a quota otto Edoardo Donati (Arzachena) e Gavino Molozzu (Atletico Bono).
GIRONE A
9 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).
7 RETI: Angelo Marci (2 rig.) (Guspini); Gianluca Reginato (Selargius); Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia); Luca Muscas (Villacidrese).
5 RETI: Ezequiel Cordoba (Guspini); Alberto Usai (1 rig.) (Selargius); Marco Gianoli (Tharros).
4 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Marco Sanna (Calcio Pirri); Riccardo Pulcrano (Castiadas); Gianluca Riep (Guspini); Gino Noli (Tonara); Fabrizio Casu (Uta 2020).
3 RETI: Daniele Orro e Lucas Szafran (Arborea); Santiago Pendin (Baunese); Federico Porru (Calcio Pirri); Marco Boi (1 rig.) e Mattia Serra (Cannonau Jerzu); Tagudin Amed Bapignini, Nicolas Ridolfi e Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Lorenzo Camba (1 rig.) e Alessandro Siddu (Cus Cagliari); Pierfrancesco Medde (Ovodda); Mirco Loreto e Mattia Sardu (1 rig.) (Samugheo); Claudio Corda (Terralba Bellu); Marco Lonis (Tharros); Agustin Acosta (3 rig.) (Tonara); Michel Milia e Raffaele Picciau (2 rig.) (Uta 2020); Nicola Ataldi (V. Borgo S. Elia); Nicolò Agostinelli e Federico Bellu (Villacidrese).
GIRONE B
12 RETI: Domenico Saba (4 rig.) (Bonorva).
11 RETI: Diego Barboza (1 rig.) (Alghero); Juan Vera Rubio (1 rig.) (Macomerese).
10 RETI: Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).
8 RETI: Edoardo Donati (Arzachena); Gavino Molozzu (2 rig.) (Atl. Bono).
6 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Gonzalo Ferro (1 rig.) (Ozierese).
5 RETI: Joel Baraye (Alghero); Claudio Fadda (1 rig.) e Sidi Cissè Kaba (Bosa); Mattia Asara (2 rig.) (Castelsardo); Agustin Meli e Predrag Radovanovic (Coghinas); Victory Igene (Usinese).
4 RETI: Marco Carboni e Luca Scognamillo (1 rig.) (Alghero); Massimo Cosseddu e Antonio Mossa (Luogosanto); Antonio Fantasia (2 rig.) (Ozierese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Salvatore Mudadu (Usinese).