Non si ferma la corsa al gol di Andrea Sanna, attaccante del Terralba, che consolida la sua posizione nella classifica marcatori del girone A di Promozione. Nella scorsa giornata l’attaccante ha firmato il nono sigillo stagionale, trascinando la sua squadra in vetta alla classifica, ora condivisa con Guspini e Castiadas.

Sanna incrementa così il vantaggio su Angelo Marci (Guspini) e Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia), rimasti fermi a sette reti, raggiunti da Gianluca Reginato (Selargius) e Luca Muscas (Villacidrese). Nell’ultima giornata hanno trovato la via del gol anche Alberto Usai (Selargius) e Marco Gianoli (Tharros), entrambi alla quinta rete stagionale.

Nel girone B, invece, è Diego Barboza dell’Alghero a mettersi in evidenza, firmando l’undicesima rete stagionale e agganciando in seconda posizione Juan Vera Rubio (Macomerese). In vetta resta Domenico Saba con dodici gol. Sale in doppia cifra anche Santiago Mateucci (Coghinas), mentre rimangono fermi a quota otto Edoardo Donati (Arzachena) e Gavino Molozzu (Atletico Bono).

GIRONE A

9 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).

7 RETI: Angelo Marci (2 rig.) (Guspini); Gianluca Reginato (Selargius); Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia); Luca Muscas (Villacidrese).

5 RETI: Ezequiel Cordoba (Guspini); Alberto Usai (1 rig.) (Selargius); Marco Gianoli (Tharros).

4 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Marco Sanna (Calcio Pirri); Riccardo Pulcrano (Castiadas); Gianluca Riep (Guspini); Gino Noli (Tonara); Fabrizio Casu (Uta 2020).

3 RETI: Daniele Orro e Lucas Szafran (Arborea); Santiago Pendin (Baunese); Federico Porru (Calcio Pirri); Marco Boi (1 rig.) e Mattia Serra (Cannonau Jerzu); Tagudin Amed Bapignini, Nicolas Ridolfi e Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Lorenzo Camba (1 rig.) e Alessandro Siddu (Cus Cagliari); Pierfrancesco Medde (Ovodda); Mirco Loreto e Mattia Sardu (1 rig.) (Samugheo); Claudio Corda (Terralba Bellu); Marco Lonis (Tharros); Agustin Acosta (3 rig.) (Tonara); Michel Milia e Raffaele Picciau (2 rig.) (Uta 2020); Nicola Ataldi (V. Borgo S. Elia); Nicolò Agostinelli e Federico Bellu (Villacidrese).

GIRONE B

12 RETI: Domenico Saba (4 rig.) (Bonorva).

11 RETI: Diego Barboza (1 rig.) (Alghero); Juan Vera Rubio (1 rig.) (Macomerese).

10 RETI: Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).

8 RETI: Edoardo Donati (Arzachena); Gavino Molozzu (2 rig.) (Atl. Bono).

6 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Gonzalo Ferro (1 rig.) (Ozierese).

5 RETI: Joel Baraye (Alghero); Claudio Fadda (1 rig.) e Sidi Cissè Kaba (Bosa); Mattia Asara (2 rig.) (Castelsardo); Agustin Meli e Predrag Radovanovic (Coghinas); Victory Igene (Usinese).

4 RETI: Marco Carboni e Luca Scognamillo (1 rig.) (Alghero); Massimo Cosseddu e Antonio Mossa (Luogosanto); Antonio Fantasia (2 rig.) (Ozierese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Salvatore Mudadu (Usinese).

