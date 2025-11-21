Serie D, girone G: domenica in campo le squadre sarde tra sfide delicate e caccia ai puntiAl comunale di Tertenia, la Costa Orientale Sarda ospita il Cassino
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domenica si disputa la tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone G. Al comunale di Tertenia, la Costa Orientale Sarda ospita il Cassino. Fischio d’inizio alle ore 14. La squadra di Francesco Loi cerca il successo che manca da tre turni, mentre i laziali, ultimi in classifica, non vincono in trasferta dal 22 dicembre 2024 e hanno ottenuto finora una sola vittoria stagionale, all’esordio in casa.
Alle 14.30 scendono in campo le altre formazioni sarde. Il Monastir riceve l’Anzio: gli uomini di Marcello Angheleddu vogliono ritrovare la vittoria casalinga, assente dal 24 settembre, mentre gli ospiti arrivano con due successi consecutivi.
Gioca in casa anche il Latte Dolce, che ospita la corazzata Nocerina. Nell’ultimo turno i campani hanno battuto la Cos, conquistando il quarto successo di fila. Trasferta impegnativa per il Budoni, atteso dal Valmontone: la formazione di Raffaele Cerbone è in un ottimo momento, con tre vittorie consecutive, di cui due in trasferta.
Infine, l’Olbia sarà di scena contro il Real Monterotondo. I padroni di casa hanno conquistato solo un punto nelle ultime otto partite, mentre i bianchi attraversano un periodo difficile a causa delle note vicissitudini.