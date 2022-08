In attesa di conoscere gironi e calendario della prossima Serie D, il cui inizio è previsto per domenica 4 settembre (ma ci sono ancora questioni in sospeso riguardanti i ricorsi di alcune società), le quattro sarde rimaste nel torneo interregionale debutteranno con la Coppa Italia. Domenica 21 agosto (ore 16 salvo accordi fra i club) si gioca il turno preliminare che inaugura il torneo, subito con un derby tutto isolano: quello del "Martinez" fra l'Atletico Uri, che si è salvato ai playoff due mesi fa, e la neopromossa Ilvamaddalena di Aldo Gardini. Chi passa troverà un'altra sarda, ossia l'Arzachena che farà il suo debutto ufficiale in questa stagione domenica 28 al "Biagio Pirina". Comincia dal primo turno anche la nuova COS Sarrabus-Ogliastra (ex Muravera), che conosce già l'avversario: a Tertenia si presenterà il Team Nuova Florida, sempre nella stessa data degli smeraldini. Tutte le sfide sono in gara secca, con rigori in caso di parità al 90'. Nella passata stagione la Torres è arrivata sino alla finale, persa 2-1 col Follonica Gavorrano.

© Riproduzione riservata