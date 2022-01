La ripresa del calcio sardo prosegue e per questo weekend si riducono sensibilmente i rinvii rispetto all'ultimo periodo: sono appena cinque, contando tutti i campionati. Dopo un mese e mezzo segnato dai tanti positivi la situazione ora sembra volgere al meglio anche per quanto riguarda i vari tornei, reduci dalla sospensione di inizio gennaio.

Serie D. Non si giocherà Latte Dolce-Carbonia, su richiesta della società ospite che per via di sei positivi non ha nemmeno potuto recuperare la partita con la Vis Artena. Ci sono invece i derby Atletico Uri-Muravera e Lanusei-Arzachena, ma soprattutto lo scontro di vertice Giugliano-Torres che assegna il primato, coi sassaresi ora a -2 dai campani (che hanno una partita in meno) dopo la vittoria di ieri per 0-2 sull'Afragolese.

Calcio regionale. Si gioca la terza giornata di ritorno in Eccellenza. La Ferrini, reduce da tre sconfitte consecutive, prova a rialzarsi col Ghilarza nel big match di domenica. In contemporanea, alle 15, Ilvamaddalena-Nuorese e Taloro Gavoi-Budoni. Torna a giocare il Castiadas, con una squadra molto rinnovata, nella trasferta col Li Punti. Scontro salvezza in Porto Rotondo-Asseminese, si gioca a San Gavino Arbus-Monastir. A chiudere Bosa-Ossese, Idolo-Villacidrese e Sant'Elena-Guspini. I recuperi delle partite non disputate nell'ultimo turno saranno tutti mercoledì 23 febbraio alle 15: Bosa-Ilva, Guspini-Idolo, Nuorese-Taloro e Villacidrese-Castiadas.

Esordio nel 2022. Dopo oltre un mese tornano a giocare Promozione, Prima e Seconda Categoria, quest'ultima dai recuperi (sette, Calangianese-Santa Teresa sabato alle 15 e i restanti ventiquattro ore dopo) mentre gli altri due tornei con la prima giornata del girone di ritorno. In Promozione rinviata solo Porto Torres-Oschirese, con anticipi sabato alle 15 Fermassenti-Atletico Narcao (A), Tonara-Samugheo (B alle 15.30) e Luogosanto-Tempio (C), in Prima Categoria saltano Antiochense-Città di Selargius, Pula-Domusnovas e Virtus San Sperate-Vecchio Borgo Sant'Elia.

