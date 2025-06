Il presidente del Carbonia calcio, club che milita in Eccellenza, ha rassegnato questa mattina le dimissioni. Stefano Canu, 62 anni, in una lunga lettera ha annunciato la volontà di voler fare un passo indietro dopo 5 anni alla guida della società biancoblu e fra i vari aspetti che ha addotto come motivazione, la carenza di impianti di allenamento per il settore giovanile e soprattutto le carenze strutturali dello stadio comunale Zoboli, nonostante sia sottoposto da qualche mese a lavori che riguardano la nuova copertura ed entro pochi giorni gli spogliatoi. Il massimo dirigente del club minerario ha voluto ringraziare chi in tutti questi anni fra staff, tecnici, genitori, ragazzi sponsor e la tifoseria ha sostenuto la causa biancoblu.

