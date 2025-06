Si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci della A.D. Polisportiva Baunese per il rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea dei soci ha riconfermato il presidente in carica Antonio Atzori e nominato vicepresidente Mauro Pusole.

Gli altri dirigenti sono: Sandro Ghironi, Mario Monni, Alfredo Canu, Marco Canu I, Marco Canu II, Sebastiano Vargiu, Giorgio Rubiu, Antonio Rubiu, Giovanni Maria Orecchioni, Tonino Moro, Gianpietro Maddanu, Manuel Tegas.

Negli ultimi tre anni di Prima Categoria, la Baunese ha sfiorato la Promozione. Quest'anno ha disputato i playoff, nelle altre due stagioni è arrivata seconda a un punto prima dal Pirri e poi dall'Uta.

«Finito un ciclo se ne riapre un altro», scrive la società in un comunicato. «Siamo pronti ad affrontarlo con la stessa passione e con lo stesso impegno. Siamo in un momento cruciale per la nostra Associazione, per i colori che amiamo e per il paese che rappresentiamo, proprio per questo desideriamo che nuovi dirigenti entrino a fare parte della Baunese, per contribuire attivamente alla sua crescita e al suo benessere».

