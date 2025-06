Chiara Ferragni nella prossima edizione di Ballando con le stelle?

L’indiscrezione è di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: a La Vita in Diretta ha affermato che l’imprenditrice potrebbe entrare nel cast dello show di ballo che ricomincerà a settembre su Rai 1. Al suo fianco forse Pasquale La Rocca, ballerino e coreografo, napoletano, tra i più amati e vincenti del talent.

Ferragni intanto, dopo aver trascorso il ponte del 2 giugno a Forte dei Marmi, è volata a Lisbona per partecipare ad "ICON - Influencing the World", un incontro che riunisce diversi esperti e influencer per discutere di come le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale potranno plasmare l'economia e il mondo.

L’universo televisivo non è nuovo a Ferragni, che ha co-condotto Sanremo nel 2023 ed è stata intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

