Dopo la sconfitta coi campioni europei della Gran Bretagna ritorna subito al successo l'Italia Under 23: 101-20 sul Sud Africa. Terza vittoria in quattro gare per gli azzurri di coach Castellucci che cercano il secondo posto nel girone ai Mondiali giovanili in svolgimento in Brasile.

Partita senza storia, come da pronostico quella contro il Sud Africa, fanalino di cosa del girone. Eccellente prestazione del sassarese Cristiano Uras, in forza alla Dinamo Lab, che partendo dalla panchina realizza 26 punti con appena 13 tiri.

“Avevo chiesto concentrazione, soprattutto in difesa, e sono soddisfatto di come la squadra ha approcciato a questa partita che sapevamo comunque essere alla portata”, commenta coach Castellucci; “Ora ci aspetta una sfida non scontata con il Giappone per centrare il primo obiettivo di questo Mondiale, cioè il secondo posto nel girone. Poi vedremo l’accoppiamento nei quarti, che certamente non sarà semplice. Ma procediamo un passo alla volta e ora pensiamo a domani”.

Tabellino Italia: Sbuelz 28, Uras 26, Topo 12, Bobbato 8, Balsamo 8, Da Silva Pelizari 5, Tomaselli 4, Canella 4, Oujedid 4, Marotta, Ciciou.

