Il bomber Umberto Festa torna nel Sarrabus. Dopo la parentesi al Castiadas, l'attaccante vestirà la maglia del San Vito che sarà guidato ancora dall'allenatore Angelo Padigia.

Nell'ultimo campionato, Festa ha conquistato la Prima categoria con la maglia del Decimomannu. Un acquisto importante per il San Vito protagonista nell'ultima stagione di un finale straordinario con sei vittorie consecutive che sono valse la salvezza in Prima categoria. Merito del mister Padigia, della squadra e della società ma anche dei tifosi che il giorno della salvezza hanno festeggiato a lungo con una cena in piazza assieme a tutti i giocatori, allenatore e dirigenti.

Un'altra notizia dal San Vito, la conferma di Mattia Zinzula, altro uomo importante, con tappe anche in campionati superiori.

© Riproduzione riservata