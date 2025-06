Prima sconfitta ai Campionati del Mondo Under 23 di pallacanestro in carrozzina per la Nazionale italiana. A Sao Paulo in Brasile gli azzurri devono capitolare di fronte ai campioni d'Europa della Gran Bretagna: 72-60. La nazionale italiana resta comunque in corsa per il secondo posto che garantisce un buon accoppiamento nei quarti di finale.

Buona la prova del sassarese Cristiano Uras, della Dinamo Lab: partendo dalla panchina ha saputo segnare 7 punti in momenti delicati dell'intenso match. L'equilibrio è rimasto sino al 35', poi la Gran Bretagna è riuscita a piazzare il break.

Tabellino Italia: Sbuelz 14, Balsamo 13, Boganelli 10, Da Silva Pelizari 8, Uras 7, Topo 6, Oujedid 2, Marotta, Canella, Tomaselli.

