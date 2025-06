La Costa Orientale Sarda comunica che si è concluso, di comune accordo, il rapporto professionale con il direttore sportivo della prima squadra, Sebastian Puddu.

«Dopo cinque stagioni intense e ricche di sfide condivise, la Società - si legge in un comunicato - desidera esprimere profonda gratitudine a Sebastian per il lavoro svolto con serietà, competenza e spirito di collaborazione. Un percorso che ha visto la COS consolidarsi nel campionato di Serie D anche grazie ad alcune intuizioni di mercato decisive: Mancosu, Piredda, Ladu, Loi, solo per citarne alcune. La separazione avviene in un clima di piena serenità e reciproca stima, nel rispetto di un cammino che ha visto il direttore Puddu contribuire in modo significativo alla crescita del progetto sportivo della Costa Orientale Sarda. A Sebastian vanno i più sinceri ringraziamenti e i migliori auguri per il futuro, tanto professionale quanto personale».

Serbastian Puddu è arrivato al Muravera nel 2020 dal Carbonia, appena portato in Serie D. Dal Muravera è passato alla Cos sempre in Serie D. La Cos è retrocessa nel maggio scorso in Eccellenza e punta al ripescaggio per i suoi meriti sportivi.

