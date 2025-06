Alberto “Bebo” Piras è il nuovo allenatore dell’Arzachena Academy Costa Smeralda. Classe 1981, con una lunga carriera nel calcio professionistico alle spalle, Piras porta con sé un bagaglio di esperienze di alto livello sia come tecnico che come collaboratore nei settori giovanili e nelle prime squadre.

Dallo scorso mese di dicembre ha guidato la Villacidrese in Promozione, ma il suo nome è legato a lungo al Cagliari Calcio: tra il 2018 e il 2023 ha ricoperto ruoli chiave come vice allenatore dell’Under-16 nazionale, allenatore dell’Under-14, collaboratore tecnico della Primavera e anche della prima squadra in Serie A.

In precedenza, Piras ha maturato importanti esperienze all’estero come vice allenatore della prima squadra e tecnico dell’Under-19 nazionale del Melita FC, nella First Division maltese.

