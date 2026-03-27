Si terrà a Settimo San Pietro, nel fine settimana, uno degli appuntamenti più attesi del calendario rotellistico isolano: i Campionati Regionali di Pattinaggio Corsa su Strada 2026, organizzati dall’Aasd Gruppo Pattinatori Sinnai. Le gare si svolgeranno sabato 28 marzo per le categorie Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores e Master, e domenica 29 marzo per Giovanissimi ed Esordienti.

La manifestazione si terrà nella pista di atletica all’interno del campo sportivo “Cuccuru Nuraxi” in via Primo Maggio. La direzione organizzativa è affidata a Francesca Muntoni, mentre il servizio di cronometraggio sarà curato dalla Federazione Italiana Cronometristi – sezione di Cagliari.

L’edizione 2026 registra numeri importanti: 275 atleti iscritti, di cui 136 nelle categorie giovanili e 139 nelle categorie agonistiche, in rappresentanza di 11 società provenienti da tutta la Sardegna.

Il consigliere regionale della Federazione e delegato per il settore pattinaggio corsa, Lamberto Cuncu, sottolinea il valore sportivo e tecnico dell’evento. «Questi Campionati Regionali- sottolinea- rappresentano una vetrina fondamentale per il pattinaggio sardo. La partecipazione così ampia dimostra la vitalità delle nostre società e la qualità del lavoro svolto sul territorio. È una manifestazione che permette ai ragazzi di confrontarsi, crescere e prepararsi alle competizioni più impegnative».

Cuncu evidenzia inoltre un aspetto decisivo per gli atleti. «Questa tappa regionale – sottolinea- è particolarmente importante perché vale come qualificazione per l’accesso alle fasi nazionali. È un passaggio obbligato per chi punta a misurarsi con i migliori d’Italia e rappresenta un banco di prova essenziale per valutare il livello tecnico dei nostri giovani».

Il delegato conclude ricordando il ruolo della Sardegna nel panorama nazionale: «Il pattinaggio corsa è in continua crescita e la nostra isola sta dimostrando di avere talenti, strutture e organizzazione all’altezza. Manifestazioni come questa consolidano il movimento e danno ai giovani un’occasione preziosa per mettersi alla prova».

Il programma prevede il raduno sabato alle 13.00 con inizio gare alle 14.00, mentre domenica il raduno è fissato alle 8.30 e le competizioni partiranno alle 9.30.

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