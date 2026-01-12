Premi e riconoscimenti per gli atleti della Asd Se.Sa Boxing di Porto Torres. Nella giornata di domenica, 11 gennaio, si è svolta al Country Resort Congress di Arborea, la cerimonia di premiazione dei giovani sportivi della boxe che si sono distinti nel 2025. L'assemblea è stata indetta dal Comitato regionale della Federazione pugilistica italiana, dove sono stati premiati i migliori pugili del territorio isolano. Anche Porto Torres ha portato a casa le sue medaglie, un territorio che si è distinto come da tradizione in una disciplina che ha visto da sempre affermarsi diversi giovani.

Tre gli atleti della Asd SE.SA Boxing che hanno ricevuto riconoscimenti per meriti sportivi, frutto di un anno di grandi risultati ottenuti nella stagione passata, a partire da Arturo Maltoni ed Enrico Falchi nelle categorie 46kg e 48kg, entrambi vincitori del Torneo Nazionale Alberto Mura e medaglia di Bronzo ai rispettivi campionati italiani di categoria Under 17. Meritato riconoscimento anche per Federico Pistidda, il quale al suo primo anno di attività ha conquistato la medaglia di Bronzo nella categoria 40kg ai campionati italiani Under 15.

Grande Soddisfazione per la Asd SE.SA Boxing, una realtà sportiva Turritana che sta trovando conferme e risultati nel panorama Nazionale.«La felicità di questo 2026 è minata dalla preoccupazione di perdere l'attuale sede degli allenamenti in locazione privata, giunti all'ultimo anno di contratto che non verrà rinnovato dalla proprietà», spiegano i dirigenti della società Se.Sa. «Nel frattempo il direttivo è alla ricerca di valide alternative per proseguire il percorso sportivo e formativo di numerosi ragazzi del tessuto sociale turritano».

