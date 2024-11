Fine settimana all’insegna della boxe, a Porto Torres, città dove l’attività pugilistica mantiene una forte tradizione. L’associazione sportiva dilettantistica Se.Sa Boxing Group Porto Torres organizza, sabato 30 novembre, presso la palestra Antonello Nardi, un meeting interregionale di boxe olimpica Iba, una sfida tra Sardegna e Liguria, oltre ad un fuori programma con la partecipazione dei migliori atleti provenienti da tutta l’Isola.

Un evento pugilistico dilettantistico intitolato “Un pugno al bullismo”, con l’obbiettivo di avvicinare i giovani alla disciplina della nobile arte. Dopo le prime due edizioni precedenti realizzate al Palasport Alberto Mura, la terza edizione viene ricollocata, per indisponibilità dell’impianto, in una struttura più piccola, ma con un programma pugilistico importante.

L’appuntamento sportivo vedrà sfidarsi sul ring gli atleti della Sardegna contro gli avversari provenienti dalla Liguria. La società organizzatrice presenta 7 tra i suoi migliori pugili, tra cui la recente medaglia di bronzo ai campionati italiani Youth, il boxeur Giuseppe Nardi. A contorno della manifestazione è previsto anche l’esibizione del settore giovanile che vedrà impegnati gli atleti (5-12 anni) della società turritana, i quali si cimenteranno in diverse attività ludico-sportive come il salto della funicella, shadow boxing ed esercizi a corpo libero. L'intero evento sarà trasmesso in diretta Streaming su Directa Sport, emittente televisiva dedicata agli sport in Sardegna. La Se.sa Boxing è impegnata ormai da anni non solo nell’ambito sportivo, ma contribuisce attivamente al contrasto di ogni forma di violenza di genere e problematiche di bullismo e lo fa attirando i ragazzi in palestra, lontano dalla strada e dalle situazioni difficili, educandoli e formandoli al rispetto delle regole.

