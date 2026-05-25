Si sono disputati nel fine settimana i match validi per l'ultima giornata della regular season dl campionato regionale di Serie D1 maschile e femminile a squadre.

In D1 maschile, le prime quattro di ciascun girone si qualificano per i playoff, che mettono in palio quattro promozioni, mentre le ultime due di ogni girone retrocedono.

In D1 femminile, si qualificano ai playoff le prime due di ciascun girone: in palio due promozioni. Ai playout le ultime due di ogni girone: due le retrocessioni.



D1 maschile.

Girone 1:

Tc Porto Torres-Le Saline 1-5 (giocata sabato)

Tennis Elmas-Cus Cagliari A 3-3

Tc Cagliari A-Tc Ittiri 2-4

Classifica: Cus Cagliari A 13; Le Saline 12; Tennis Elmas 8; Tc Porto Torres 7; Tc Ittiri 3; Tc Cagliari A 0.



Girone 2:

Easy Sporting A-Gt Generale Rossi 4-2

Tc Carbonia A-Tc Solarussa A 1-5

Tc Ghilarza-Poggio Sport Village A 1-5

Classifica: Easy Sporting A 15; Poggio Sport Village A e Gt Generale Rossi 10; Tc Solarussa A 6; Tc Carbonia A 3; Tc Ghilarza 0.



D1 femminile.

Girone 1:

Tc Tempio-Ct Macomer 4-0 (giocata sabato)

Le Saline-Gt Generale Rossi A 2-2

Torres Tennis-Easy Tennis 1-3

Classifica: Gt Generale Rossi e Le Saline 11; Tc Tempio 8; Easy Tennis 7; Torres Tennis e Ct Macomer 1.



Girone 2:

Poggio Sport Village-Quattro Mori Tennis Team A 1-3 (giocata sabato)

Ct Decimomannu-Sporting Ct Quartu 2-2

Cus Cagliari-T&C Al.Ga 3-1.

Classifica: Quattro Mori Tennis Team A 13 Ct Decimomannu 11; Sporting Ct Quartu 8; Poggio Sport Village 5; Cus Cagliari 4; T&C Al.Ga 0.

© Riproduzione riservata