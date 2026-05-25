È iniziata con una sconfitta l’avventura della Mercede Alghero negli spareggi verso la serie A/2 di basket femminile. Il Fasano, infatti, ha battuto la compagine catalana nella gara, giocata in terra pugliese, con un netto 85-50. Ora per le algheresi il passaggio del turno si fa proibitivo.

La gara. Sin dai primi minuti le padrone di casa impongono il loro ritmo e volano sul +11 (18-7 al 10’). Nel secondo quarto la situazione non cambia e il divario aumenta ulteriormente, fino al 41-21 del 20’. Nella ripresa, Fasano consolida il suo vantaggio, prima sul 61-35 del 30’, poi fino al +35 finale. Miglior realizzatrice della sfida è Yana Rabchuk, ex Virtus Cagliari e che ora milita nel Fasano, con 19 punti. Nella Mercede è Aurora Murgia la migliore, con 10 punti.

Ritorno. Nel prossimo fine settimana è in programma la partita di ritorno. Nella corsa verso la Serie A/2, il quintetto allenato da Manuela Monticelli sarà chiamato ad un’impresa tra le mura amiche contro la compagine pugliese. La vincente dello spareggio accederà alla finale nazionale, a 16 squadre, prevista tra Codroipo e Latisana, località in provincia di Udine, da lunedì 8 a domenica 14 giugno: in Friuli sono in palio le 3 promozioni in Serie A/2.

© Riproduzione riservata