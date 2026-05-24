La Klass Sennori vede più vicina la salvezza. Al PalaMura di Porto Torres, la squadra di coach Longano supera l’Antoniana per 87-80 nel primo atto della finale playout di Serie B Interregionale e si prende così il vantaggio nella serie che vale la permanenza nella categoria. Sabato, in Campania, i romangini avranno a disposizione il primo match point.

La gara. L’approccio alla gara non è stato semplice per i biancoverdi, frenati inizialmente dalla tensione e costretti a inseguire dopo un buon avvio dell’Antoniana, trascinata soprattutto dalle iniziative di Chirico, autore anche della tripla sulla sirena che ha chiuso il primo quarto sul 19-26.

Sennori ha però trovato progressivamente ritmo offensivo nel secondo periodo, riavvicinandosi grazie ai canestri pesanti di Cordedda e Puggioni. A dare ulteriore energia ai padroni di casa ci ha pensato Merella, ancora dall’arco, prima della nuova risposta dei campani con Tolino e Trentini. Il confronto è rimasto apertissimo fino all’intervallo, raggiunto con la Klass avanti di misura sul 45-44.

Anche nella ripresa l’equilibrio non si è spezzato. Biolchini e Puggioni hanno permesso ai romangini di conservare un piccolo margine all’ultimo mini intervallo, ma l’Antoniana è rimasta pienamente in partita trovando il pareggio nel quarto conclusivo con una nuova tripla di Chirico a quota 71.

Nel momento più delicato, però, Sennori ha trovato le risposte che cercava da Hubalek, Tola e ancora Puggioni, capaci di riportare avanti la Klass nei possessi decisivi. Gli ospiti hanno provato a rientrare fino all’ultimo, ma la tripla di Tola nel finale ha definitivamente indirizzato la gara.

Klass Sennori-Bioverde Antoniana 87-80

Klass Sennori: N. Pisano ne, Cordedda 8, Puggioni 15, Nwokoye 8, Merella 10, Cabras 7, Tola 12, A. Pisano 5, Hubalek 12, Biolchini 10. Allenatore Longano

Bioverde Antoniana: Chirico 8, Smith 12, Fiorillo 9, De Rosa 13, Trapani 5, Trentini 13, Di Palma 5, Pezzella, Tolino 15. Allenatore Rosolino

Parziali: 19-26; 45-44; 63-59

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