Saranno CMB Porto Torres e Genneruxi Cagliari le formazioni finaliste del campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Entrambe si sono imposte nella “bella” di semifinale e staccano il pass per la finalissima decisiva. Entrambe le gare sono state combattute.

Le semifinali.

CMB Porto Torres-Astro. I turritani si impongono per 64-57 e vincono la serie 2-1. I primi 20’ scorrono sulle ali dell’equilibrio. Il primo quarto è di marca ospite (15-17 al 10’), ma prima dell’intervallo i padroni di casa effettuano il sorpasso (34-32 al 20’). Il break decisivo del CMB Porto Torres arriva in avvio di ripresa, fino al +13 del 30’ (54-41). Nel finale l’Astro tenta di ricucire il divario, arriva al -2 (56-54) ma negli ultimi minuti la squadra di casa è glaciale e chiude sul +7. Miglior realizzatore della gara è Sahud, del CMB, con 30 punti personali.

I tabellini.

CMB Porto Torres: Barbagallo, M. Cau, D. Cau 3, Sahud 30, Madau 4, Piras 9, Jara, Carletti, Cherchi 8, Lungheu 8, Bussu 2, Sanna. Allenatore Cau.

Astro Cagliari: Serra 20, Pagani 13, Berti 2, Melis, Aresu, Salis 11, Migliozzi 8, Badellino 1, D. Piccolo 2, Sussarellu, P. Piccolo. Allenatore Zedda.

Arbitri: Gavini e Cristiani.

Parziali: 15-17; 34-32; 54-41; 64-57.

Elmas-Genneruxi. Come successo nelle prime due sfide della serie, salta il “fattore campo” anche nella “bella” sul parquet masese. Al termine di 40’ combattuti, infatti, sono i cagliaritani a imporsi per 70-73, vincendo la serie. Pronti via e il Genneruxi va sul +5 (17-22 al 10’). La reazione del quintetto allenato da Giancarlo Bogo non si fa attendere e in concomitanza con l’intervallo ecco il soprasso sul 42-37. Terza frazione equilibrata e il divario tra le due squadre si riduce a soli 2 punti (55-53 al 30’). Negli ultimi 10’, la formazione guidata da Gianluca Susini passa nuovamente avanti, chiudendo sul +3 finale. Top scorer del match è Argiolas, del Genneruxi, con 20 punti.

I tabellini.

Elmas: Simbula 9, Cordeddu 6, Raspa 2, Zuddas, Uda 14, Gaspardini, Tufo 18, Zonta 7, Silla 1, Ruggeri, Borghero 13, Filigheddu. Allenatore Bogo.

Genneruxi: Forresu 3, Argiolas 20, Spiga, M. Angius, M. Susini 7, Loi, Brisu, Rubio Bonnet 3, Podda 14, L. Angius 11, Poma 13, Bonomo 2. Allenatore Susini.

Arbitri: Farci ed Erriu Frau.

Parziali: 17-22; 42-37; 55-53; 70-73.

Playout. Nello scorso weekend si è disputata la prima giornata di ritorno della seconda fase. Colpo esterno della Ferrini Quartu, in casa dell’Assemini per 69-91. Vittoria casalinga, invece, per San Sperate, contro Mogoro, per 58-49.

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