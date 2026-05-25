Alcune squadre Galluresi sono scese i campo per cercare di coronare il loro sogno promozione. Una tra queste, sabato, questo traguardo lo ha raggiunto: parliamo del Sant'Antonio Calcio, che nel girone G , della Terza categoria, formato interamente da formazioni provenienti da paesi della Gallura, trionfando sul terreno amico del "Lucia Filigheddu" , struttura situata propio all'ingresso del paese di Sant'Antonio di Gallura, ha staccato il biglietto per la Seconda Categoria. Un percorso pressoché perfetto, quello compiuto dai giallorossi guidati in panchina da Ivano Carta: nelle 28 gare disputate, in una sola occasione é arrivata la sconfitta, nelle restanti si sono registrate 23 vittorie e 4 pareggi. A fine stagione i punti totali conquistati dalla compagine cara al presidente Marco Farina , sono stati 73, inoltre si é anche "laureata", guarda caso con " 110" reti all'attivo , anche la più prolifica del girone: a vincere la speciale classifica marcatori é stato Federico Fresi con 33 reti. Nell'ultima di campionato si é segnato a ripetizione , specie da parte delle 3 in vetta alla classifica: 11-1 é stato il punteggio con cui si é imposta la neo promossa , in cui spiccano le triplette di Concas ( 21 totali) e Melgari ed anche la doppietta di Mariano. Per 7-0 il Berchidda , che disputerà i play-off con l'Atletico Maddalena : sugli scudi in chiave realizzativa, Alessio Taras con una tripletta, che gli vale il titolo di vice-capocannoniere con 28 centri. Infine metà delle 6 reti con cui gli isolani si sono imposti, anch'essi tra le mura amiche, portano la firma di Luca Desantis (16). In chiusura un breve aggiornamento sui risultati odierni ottenuti dalle 2 Galluresi impegnate nei play-off: in quelli Nazionali di Eccellenza l'Ilvamaddalena ha pareggiato , 1-1, a Viareggio. Mentre in Seconda categoria il Golfo Aranci , bissando la vittoria dell' andata per 1-6 , in trasferta, si é imposto al " Daniele Varchetta per 4-0, guadagnandosi così la finale regionale di categoria, con ancora in grande evidenza la sua punta di diamante Alessio Mulas. Di entrambe parleremo più diffusamente nei prosssimi giorni.

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