La Ferrini ritrova la serie A Élite femminile. È mancata una stagione, dopo la retrocessione, un posto che ha subito ripreso. La promozione, festeggiata con un turno di anticipo, ha avuto il conforto della matematica con la vittoria per 3-0 sull’HC Riva, che vale il primo posto con un punto sul Potenza Picena (scontro diretto domenica prossima) nella poule promozione della serie A1.

Anche l’HC Riva cercava i punti per riaprire i giochi, ma non ha avuto alcuna possibilità, la Ferrini non ha concesso spazi e occasioni. Le ragazze del coach Vaccargiu hanno sbloccato la partita in apertura della seconda frazione con Manuela Randazzo e poco dopo Sara Muccelli ha raddoppiato a conclusione di uno schema su corner corto. Tante occasioni non sfruttate (grazie anche alla numero uno gardesana) sino alla terza rete segnata da Matilde Sirigu, che ha concluso un contropiede a pochi secondi dalla fine. Al fischio finale è iniziata la festa. «Una vittoria per nulla scontata» ha detto il coach Matteo Vaccargiu, elogiando l’apporto delle atlete più giovani, determinanti in una stagione senza sconfitte e con la rete inviolata in sette partite su nove.

Serie A1 maschile

Ultima. Giornata, i giochi erano fatti con le promozioni anticipate del Bondeno e dell’HT Bologna. Mancava solo la seconda squadra allo spareggio promozione tra le seconde, a sfidare l’HT Sardegna sarà la Superba Genova.

Nel girone A sfida e pari scoppiettante, 4-4, proprio tra HT Sardegna e Bondeno, per la squadra urese a segno Bashir, Tomasi e doppietta di Bonini. Ha chiuso al terzo posto il Cus Cagliari, ininfluente la sconfitta per 4-2 con la San Giorgio, reti di Gadelkarim e Garau. Nel girone B è proseguita la serie positiva della Juvenilia Uras con il pareggio, 1-1, con la capolista HT Bologna, rete di Collu.

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