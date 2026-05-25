Lo scorso anno i primi colpi di mercato, il portiere Guillermo Pedelacq e i difensori Davi Dias Braga e Nicolas Guglielmone, il Santa Teresa li ufficializzò il 19 luglio, con la certezza di poter giocare nel campionato di Eccellenza, dopo 27 anni dall’ultima volta, grazie al titolo rilevato dal San Teodoro Porto Rotondo.

Quest’anno, però, conoscendo già la categoria e avendo a disposizione una buona base da cui ripartire, per scoprire i volti dei protagonisti della stagione 2026/27 non sarà necessario attendere tanto. La conferma in panchina di Fabio Levacovich, ufficializzata venerdì, è arrivata 10 giorni dopo l’ultimo impegno della stagione: la gara di ritorno dei playout contro il Buddusò, vinta 1-0 al Buoncammino con gol di Simone Saiu, che “sommata” al 3-1 maturato al Borucca all’andata è valsa la salvezza al Santa Teresa.

La guida tecnica non è che la prima mossa, perché sarà proprio dal confronto tra l’allenatore e la dirigenza, e in primis il direttore sportivo Tomasino Muntoni, primo sostenitore di Levacovich, che nascerà la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Eccellenza. Con un obiettivo più ambizioso, forse, della salvezza.

Pedelacq, Braga e Saiu sono solo alcuni dei giocatori che potrebbero continuare a indossare la maglia biancoceleste: la società del presidente Corrado Fois vorrebbe trattenere in Gallura, tra gli altri, anche Lucas Siamparelli, miglior marcatore della stagione appena conclusa con 12 gol, che intanto si gode le meritate vacanze.

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