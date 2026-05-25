Cala il sipario sulla stagione Msp 2025/2026. Nella giornata di sabato sono stati assegnati i due titoli, Over 55 e Over 58. Il gran finale con in palio l’ultimo trofeo (la Supercoppa di Lega) è in programma sabato.

Apoteosi Campagnola

La storica Campagnola 140 Gr./Simus Immobiliare trionfa nell’Over 55. I cagliaritani vincono la finale del girone Oro e alzano il trofeo di categoria al termine di una battaglia, che si è risolta solo ai tempi supplementari contro gli Amatori Orione Selargius. Il 2-2 maturato nel corso dei regolamentari è stato pirotecnico: la Campagnola si porta in vantaggio con Massa, ma deve subire il ritorno dei biancorossi, che con Tolu e Roberto Melis ribaltano il risultato. La rete di Vervesca riporta la partita sui binari dell’equilibrio, fino ai supplementari. A decidere definitivamente il campionato è la rete di Falaguerra, che fissa il 3-2 finale e consegna il titolo ai cagliaritani. Sfuma all’ultimo dunque il sogno dei selargini che hanno chiuso la stagione da protagonisti, sia nella prima fase (con il primato nella regular season), che nella seconda.

Festa per Il Club

Dopo una stagione da protagonista, con il secondo posto assoluto conquistato nella prima fase (alle spalle della Masnata Chimici) Il Club è la prima squadra campione dell’Over 58. Davanti ad una splendida cornice di pubblico che sabato ha gremito gli spalti degli impianti sportivi di Monte Claro, la finalissima contro la Mediterranea R. U. si è risolta per 2-1: è Sanna a pochi minuti dall’intervallo a portare in vantaggio Il Club, ma in avvio di ripresa i Resti Umani di Michele Secci, riequilibrano la sfida, decisa solo nel finale dalla rete di Nepitella. Il palo nei minuti di recupero spegne le ultime speranze della Mediterranea e per Il Club può esplodere la festa. Da segnalare l’ottima prestazione della terna arbitrale.

Sabato la Supercoppa

Sono invece gli Amatori la Palma a chiudere da vincitori il girone Argento (che assegna un posto nella finalissima della Supercoppa). I biancoazzurri superano di misura in una finale comunque avvincente i detentori del titolo Over 55 della I. R. Moniaflor, sconfitti per 1-0. Una rete di Nardulli nel finale di gara punisce severamente gli ex campioni di categoria, che hanno sciupato più volte il vantaggio nel corso di una sfida ben giocata dalle due squadre, che per qualche punto non sono riuscite a conquistare un posto nei playoff-scudetto nella prima fase. L’ultimo atto della stagione Msp è programmato per sabato con l’assegnazione della Supercoppa, tra la vincitrice del titolo (la Campagnola) e la trionfatrice del girone Argento (gli Amatori La Palma). Si chiuderà in bellezza un’altra stagione Msp di grande successo e passione, come sottolinea Alberto Borsetti, presidente dell’Msp Sardegna: «Bellissima stagione, siamo soddisfatti di questa annata calcistica di grande interesse per tutti. I due tornei sono stati un successo, la formula di quest’anno con i gironi Oro e Argento e la nuova categoria Over 58 sono state una bella trovata e sono piaciute tanto anche alle società e ai giocatori. Le riproporremo anche nella prossima stagione». Che ripartirà ad ottobre. Intanto sabato si chiude con la Supercoppa. «L’appuntamento è alle 16,15 ai campi di Mulinu Becciu, per l’ultima grande sfida stagionale» conclude Borsetti.

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