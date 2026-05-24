La Torres crolla a Sarno e vede allontanarsi la promozione in B Interregionale. Nella gara d’andata della finale nazionale di Serie C, la formazione sassarese viene travolta dalla Cleman Impianti con un netto 89-59 che lascia poco spazio alle interpretazioni.

Partita praticamente senza storia in Campania, con i padroni di casa capaci di indirizzare il confronto già nel primo tempo grazie a una maggiore fisicità, a rotazioni più profonde e a percentuali offensive superiori. La squadra di coach Antonio Mura ha provato a restare aggrappata alla gara, ma il divario è cresciuto progressivamente fino al -30 finale.

Dopo un avvio relativamente equilibrato, Sarno ha cambiato passo nel finale del primo quarto, chiuso già oltre la doppia cifra di vantaggio grazie alla tripla di Cucco. La fuga dei campani è proseguita anche nella seconda frazione, quando Gervasio e Cecere hanno spinto i padroni di casa fino al +19.

La Torres ha avuto un sussulto con un parziale di 8-0 guidato da D’Elia, riuscendo temporaneamente a rientrare fino al -11, ma prima dell’intervallo Sarno ha trovato un’altra accelerazione chiudendo avanti 46-28.

Nella ripresa il copione non è cambiato. I campani hanno continuato a controllare ritmo e inerzia, toccando anche il +25 e impedendo ai rossoblù qualsiasi tentativo concreto di rimonta.

Sabato prossimo, al PalaSerradimigni (18.30), servirà un’autentica impresa per ribaltare la situazione: la Torres dovrà recuperare trenta punti di scarto per conquistare la promozione.

Sarno-Torres 89-59

Cleman Impianti Sarno: Assalto NE, De Angelis NE, Beatrice, Cecere 8, Moccia 16, Gervasio 6, Cucco 21, Puca 8, Matrone 9, Raupys 13, Esposito, Improta 8. Allenatore: Amato

Sef Torres: N. Pitirra NE, Pricchiazzi, Scarpa NE, E. Pitirra 4, Giua 2, Calzaghe NE, Dell'Erba, Denti 3, D'Elia 16, Casu 20, Barabino, Pompianu 14. Allenatore: Mura

Parziali: 22-10; 24-18; 18-9; 25-22

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