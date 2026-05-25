Aveva solo un risultato a disposizione l’ha centrato, il Santa Giusta, allenato da Gianni Lutzu, vince 2-4 sul campo della Libertas Barumini e ottiene la salvezza al termine dei playout del girone B di Prima Categoria. Dopo lo 0-1 subito tra le mura di casa, nella trasferta di Barumini serviva il successo con almeno due gol di scarto e l’obiettivo è stato raggiunto, grazie alla tripletta firmata da Samuele Cabras e alla marcatura dell’altro Cabras, Nicolò.

Situazione ribaltata e permanenza nella categoria raggiunta al termine di una stagione difficile e sofferta. L’estate scorsa l’avvio della preparazione con qualche giorno di ritardo e la squadra non ancora al completa; poi era arrivato l’addio del tecnico, Bobo Sau, e l’arrivo di Lutzu. Infine i playout con la gara di ritorno al cardiopalma e i festeggiamenti.

Tra le oristanesi, disputeranno così il torneo di Prima Categoria, oltre al sodalizio del presidente Marco Cau, anche la Sanverese (che ha ottenuto la salvezza nel girone C), la Freccia Parte Montis (retrocessa dalla Promozione) e il C.R. Arborea (neo-promossa dal girone D di Seconda Categoria).

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