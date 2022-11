Sorridono Costa Orientale Sarda e Atletico Uri nel campionato di Serie D, girone G.

La squadra di Francesco Loi ha superato con merito il Nola. Una vittoria convincente. Davanti al pubblico amico i gialloblù sembrano aver trovato la continuità di risultati. Contro i campani è stato il terzo risultato utile consecutivo in casa. Ora bisogna far punti anche in trasferta.

"Quella col Nola era una gara importante”, dice il difensore della Cos, Davide Moi, “dove bisogna dare tante risposte soprattutto a noi stessi. E dare una sterzata a questo campionato che non aspetta. Le altre squadre camminano. Vogliamo diventare protagonisti anche noi. Guardiamo avanti pensando gara dopo gara cercando di fare più punti possibili per raggiungere le posizioni che ci competono”.

Ritrova la vittoria anche l’Uri che si è aggiudicata il derby sul campo dell’Arzachena. Tre punti preziosissimi per gli uomini di Massimiliano Paba. Nessun dramma in casa Arzachena. Gli smeraldini si presentavano con alle spalle l’eliminazione di Coppa con la Cos. Il tecnico Nappi ha però apprezzato la prova dei sui ragazzi ed è certo che la squadra ritornerà nei piani alti della classifica.

Seconda sconfitta stagionale per l’Ilvamaddalena di Aldo Gardini, superata dal Cassino. I biancocelesti hanno concesso il primo tempo ai laziali. Non è bastato un grande secondo tempo.

