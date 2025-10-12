Sono 24 i giocatori convocati dall'allenatore Francesco Loi per la gara di oggi della Cos a Tetenia contro l'Anzio. Sono Mejiri, Xaxa, Rosseti, Rossi, Prieto, Zurbriggen, Floris, Massoni, Spanu, Oriano, Murgia, Demontis, Sacko, Loi, Dessena Piredda, Zaino, Intinacelli, Satalino, Demarcus, Nurchi, Marsili, Marini e Loddo.

Grande l'attesa a Tertenia per la gara che avrà inizio alle 15. Il successo di domenica scorsa nel derby col Monastir, ha suscitato grande entusiasmo fra i tifosi, tanto che è atteso il tutto esaurito. La Cos ha oggi nove punti in classifica. L'Anzio, sei: un avversario sicuramente non facile da affrontare con grande determinazione.

© Riproduzione riservata